Il Sestri ci prova Montevago rimedia E il Perugia si ferma sul 2 2

Perugia, 12 aprile 2025 – Ci pensa Montevago, subentrato nel secondo tempo, a rimediare a una partita, quella col Sestri Levante, che per il Perugia rischiava di finire male. L'attaccante biancorosso pareggia prima l'autorete di Giunti e poi il momentaneo 2-1 di Piu, fissando il risultato sul 2-2. Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, ma che lascia al Grifo soltanto altre due partite per tentare l 'aggancio ai play-o ff. Peccato, anche se in questo caso resta un po' di rammarico per un bel gioco visto solamente dopo i gol avversari. Perugia-Sestri LEVANTE 2-2, IL TABELLINO Perugia (3-5-2) : Gemello, Leo, Riccardi, Dell'Orco (46? Amoran); Cisco (59? Seghetti), Giunti (59? Broh), Joselito, Di Maggio (71 Matos), Giraudo; Marconi (46? Montevago), Kanoute. Allenatore: Vincenzo Cangelosi Sestri Levante: (3-5-2): Fusco; Primasso, Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti (94? Giorgio), Brunet, Nunziatini (76? Fedele), Furno; Durmush (67? Di Giorgio), Piu.

