Musetti chi è la fidanzata Veronica Confalonieri

fidanzata. Nel trionfo di Lorenzo Musetti, per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Montecarlo, c'è un'immagine su tutte che ha catturato l'attenzione. Al termine del quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas prima e della semifinale con Alex De Minaur poi, il tennista azzurro è . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Vittoria e bacio alla. Nel trionfo di Lorenzo, per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Montecarlo, c'è un'immagine su tutte che ha catturato l'attenzione. Al termine del quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas prima e della semifinale con Alex De Minaur poi, il tennista azzurro è .

Potrebbe interessarti anche:

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo - sarà derby con Berrettini

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di ...

Montecarlo - super Lorenzo Musetti : batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale

Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro ...

Capolavoro-Musetti - il colpo che abbatte Tsitsipas | Video

Lorenzo Musetti si qualifica per la semifinale nel "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il montepremi ...