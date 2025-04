Omicidio Resinovich i legali del marito Indagine è un atto dovuto

AGI - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, è stato indagato per l'Omicidio della moglie. Per la difesa, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua "allo stato - precisano in una nota - ci troviamo di fronte ad un mutamento di ruolo di Sebastiano Visintin" che "viviamo come espressione di un atto dovuto, per il compimento di attività che, francamente, stupisce a distanza di così tanto tempo dall'originaria iscrizione di reato". Per i legali, inoltre, "lo scenario degli elementi di prova raccolti è da noi conosciuto e non sappiamo quale strada investigativa ulteriore voglia percorrere la Procura. Soprattutto, fiduciosi, come sempre, e nonostante tutto, di quello che sarà un atteso approdo della verità e che, per quanto ci riguarda, ci vede sereni perché assolutamente estranei dall'ipotesi delittuosa odierna, ci chiediamo però: perché proprio Sebastiano? Perché solo lui? Attendiamo - conclude la nota della difesa - di conoscere risposta alle nostre domande e di leggere le motivazione di questa inaspettata virata di Indagine".

