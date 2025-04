Jelly Roll Il Nuovo Singolo Dreams Don’t Die e la Tappa Milanese con Post Malone

"Dreams Don't Die", il Nuovo Singolo di Jelly Roll, pluripremiato fenomeno del panorama musicale attuale. "Dreams Don't Die", disponibile su tutte le piattaforme digitali, arriva dopo il successo di "Heart Of Stone", brano già molto amato dai fan della musica country e dell'artista.Un Nuovo capitolo per Jelly Roll: "Dreams Don't Die"Venerdì 11 aprile, il cantautore statunitense Jelly Roll ha rilasciato il suo attesissimo Singolo "Dreams Don't Die", disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo brano arriva a pochi mesi dal successo di "Heart Of Stone" e rappresenta una nuova, potente ballata che riflette sul tema della speranza anche nei momenti più difficili. Ascolta subito "Dreams Don't Die" qui.La canzone si distingue per la sua profondità emotiva, raccontando una storia di resilienza, invitando gli ascoltatori a guardare sempre avanti, anche quando la vita sembra aver ridotto i sogni in cenere.

Jelly Roll rilascia "Dreams Don't Die": la ballad che celebra la speranza tra musica e collaborazioni stellari. Eminem, il nuovo singolo è "Somebody save me" feat Jelly Roll. New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "NUEVAYoL" di Bad Bunny, "Oh mamma mia" di Gué ft. Rose Villain, "Fuorionda" di Jovanotti, "Losers" di Post Malone feat. Jelly Roll, "Another Part Of Me" di Snoop Dogg, Dr Dre & Sting. Eminem, è uscita la nuova canzone Somebody Save Me con Jelly Roll. News Kiss | Scopri le ultime novità musicali. "Lonely road" il nuovo singolo di MGK con Jelly Roll.