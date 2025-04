Inter Cagliari 3 1 Inzaghi cala il tris e allunga in vetta alla classifica

Inter cala il tris e supera 3-1 il Cagliari oggi, sabato 12 aprile, a San Siro e allunga in testa alla classifica della Serie A, a +6 sul Napoli, impegnato lunedì sera in casa con l'Empoli. A decidere il match le reti di Arnautovic al 13', Lautaro al 26' e Bisseck al 55' . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – L'ile supera 3-1 iloggi, sabato 12 aprile, a San Siro ein testadella Serie A, a +6 sul Napoli, impegnato lunedì sera in casa con l'Empoli. A decidere il match le reti di Arnautovic al 13', Lautaro al 26' e Bisseck al 55' .

