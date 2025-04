Cultweb.it - Chi era Joséphine Baker, la cantante e attivista francese che rivoluzionò lo spettacolo (e la moda)

nacque il 3 giugno 1906 a St. Louis, nel Missouri, con il nome di Freda Josephine McDonald. Figlia di un trombettista (probabilmente assente) e di una lavandaia, crebbe in condizioni di estrema povertà. La sua carriera artistica iniziò nei teatri segregati degli Stati Uniti, ma il successo arrivò in Europa, in particolare in Francia, dove emigrò nel 1925. Divenne cittadinanel 1937.L’approdo a Parigi segnò una svolta. Esordì nel celebre cabaret Folies Bergère, dove la sua performance in Senza veli e con il gonnellino di banane durante la “Revue Nègre” divenne emblematica degli anni ruggenti. Questa esibizione, oggi letta anche come una rappresentazione ambigua dello sguardo coloniale, fu però rivoluzionaria nel contesto dell’epoca, poiché una donna nera non aveva mai goduto di una simile visibilità nel mondo delloeuropeo.