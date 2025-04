Musetti Alcaraz si giocherà la finale a Montecarlo Le previsioni meteo

finale del Masters 1000 di Montecarlo è stata anticipato di tre ore rispetto al programma originario: l'appuntamento è per domenica 13 aprile alle ore 12.00 e non alle ore 15.00 come indicato a inizio settimana. Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz scenderanno sulla terra rossa del Principato all'ora di pranzo per contendersi il prestigioso titolo e non nel cuore del pomeriggio a causa delle avverse previsioni meteo.Gli organizzatori hanno infatti prestato attenzione al rischio pioggia, che sembra essere molto elevato in Costa Azzurra, e hanno preferito correre ai ripari per cercare di evitare il più possibile delle sgradite sorprese. Permane comunque il rischio che non si giochi la finale di Montecarlo: se la pioggia dovesse essere copiosa e dovesse rendere impossibile la disputa dell'atto conclusivo, allora bisognerebbe trovare delle soluzioni alternative come il rinvio al lunedì per evitare di non assegnare il titolo.

