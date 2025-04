MotoGp Qatar Marquez vince la quarta sprint su quattro Bagnaia solo ottavo Classifica

Marquez è semplicemente inarrestabile, la prova, l'ennesima, arriva nella sprint race del Qatar: su sette gare corse in questa stagione si tratta infatti del successo numero 6 del cannibale catalano, il quarto su quattro nelle gare brevi. La Ducati numero 93 scatta davanti a tutti e irraggiungibile arriva in fondo tenendo dietro tutte le rivali. Alle sue spalle Alex Marquez, al settimo secondo posto, con Morbidelli a chiudere il podio. Male Pecco Bagnaia, partito solo undicesimo: chiude questa sprint appena in zona punti all'ottavo posto. La gara Il gruppo scorre senza particolari contatti o recuperi nelle prime curve dopo lo scatto da fermo di questa sprint race. Le prime tre posizioni non cambiano rispetto alla griglia di partenza, con Marc e Alex Marquez davanti a quartararo. Sport.quotidiano.net - MotoGp Qatar, Marquez vince la quarta sprint su quattro: Bagnaia solo ottavo. Classifica Leggi su Sport.quotidiano.net Lusail 12 aprile 2025 - Marcè semplicemente inarrestabile, la prova, l'ennesima, arriva nellarace del: su sette gare corse in questa stagione si tratta infatti del successo numero 6 del cannibale catalano, il quarto sunelle gare brevi. La Ducati numero 93 scatta davanti a tutti e irraggiungibile arriva in fondo tenendo dietro tutte le rivali. Alle sue spalle Alex, al settimo secondo posto, con Morbidelli a chiudere il podio. Male Pecco, partitoundicesimo: chiude questaappena in zona punti all'posto. La gara Il gruppo scorre senza particolari contatti o recuperi nelle prime curve dopo lo scatto da fermo di questarace. Le prime tre posizioni non cambiano rispetto alla griglia di partenza, con Marc e Alexdavanti araro.

