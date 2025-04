Universalmovies.it - Star Wars | Lucasfilm pensa al genere horror

Cosa pensereste se vi dicessimo che in futuro sarà possibile apprezzare la sagaanche in chiave? Beh, a quanto pare non si tratta di pura fantasia!Con la seconda – ed ultima – stagione di Andor oramai in fase di lancio, il filmmaker/showrunner dello show Tony Gilroy è stato raggiunto da Business Insider facendo trapelare che in casa Disney ci sarebbero piani per portare ilall’interno della famosissima saga creata da George Lucas. Gilroy, di fatto, ha affermato di credere che ce ne sia già uno in fase di sviluppo: “Lo stanno facendo. Penso che lo stiano facendo. Credo che ci stiano lavorando, sì.”Chiaramente Gilroy non ha voluto approfondire le sue dichiarazioni, e tra l’altro da parte di casa Disney non sono arrivati commenti a riguardo. Sarà un film? Una serie tv? Solo speculazioni? Beh, non resta che attendere nuove conferme a riguardo.