F1 George Russell Non mi aspettavo la seconda posizione lottare con Oscar sarà complicato

Oscar Piastri che, con la sua McLaren ha conquistato la pole con il tempo di 1.29.841. L’australiano continua a sorprendere facendo sempre meglio del suo compagno di squadra. seconda posizione per George Russell che conclude le sue qualifiche con un ritardo di 0.168 dal leader.Migliore prestazione stagionale in qualifica per Charles Leclerc che ottiene un ottimo terzo posto in vista della gara di domani. Il monegasco ha sfruttato al massimo gli aggiornamenti portati dalla Ferrari, a differenza di un deludente Lewis Hamilton che scatterà dalla nona casella. Lando Norris è la vera sorpresa negativa di questa qualifica, conclusa dal britannico solo in sesta posizione. Oasport.it - F1, George Russell: “Non mi aspettavo la seconda posizione, lottare con Oscar sarà complicato” Leggi su Oasport.it Sono da poco terminate le qualifiche del GP del Bahrain. Sul circuito notturno di Sakhir, la migliore prestazione è stata ottenuta da un fantasticoPiastri che, con la sua McLaren ha conquistato la pole con il tempo di 1.29.841. L’australiano continua a sorprendere facendo sempre meglio del suo compagno di squadra.perche conclude le sue qualifiche con un ritardo di 0.168 dal leader.Migliore prestazione stagionale in qualifica per Charles Leclerc che ottiene un ottimo terzo posto in vista della gara di domani. Il monegasco ha sfruttato al massimo gli aggiornamenti portati dalla Ferrari, a differenza di un deludente Lewis Hamilton che scatterà dalla nona casella. Lando Norris è la vera sorpresa negativa di questa qualifica, conclusa dal britannico solo in sesta

Potrebbe interessarti anche:

F1 : Lando Norris e George Russell convincono nella FP1 a Suzuka - bene al momento le Ferrari

Si apre nel segno di Lando Norris e George Russell il weekend dedicato al GP del Giappone, terza tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena nel fine settimana presso l’iconico circuito ...

F1 - George Russell : “Tre giorni senza intoppi - non vedo l’ora di cominciare”

I Test pre-stagionali di Formula 1 si sono chiusi nel segno di George Russell. Il britannico ha stampato il miglior tempo nella terza nonché ultima sessione della tre giorni andata in scena in ...

F1 - George Russell; “La McLaren di oggi è superiore al Verstappen del 2023”

Dopo la bella prestazione della settimana scorsa, George Russell vuole continuare ad essere protagonista. Scalda i motori il pilota della Mercedes, motivato a centrare ancora la top 3 al GP di Cina, ...

F1 | Reid si dimette, Russell: “La FIA non ascolta, situazione preoccupante”. La Dominanza della McLaren in F1 Svelata: Max Verstappen e George Russell Ammettono la Sconfitta. F1 | Russell è sicuro di avere un grande vantaggio in Bahrain. La Dominanza di McLaren in F1 Svelata: Max Verstappen e George Russell Ammettono la Sconfitta. George Russell chiede alla FIA di agire sulla mancanza di sorpassi. F1. GP Bahrain, Russell: "Sorpreso di Antonelli? Assolutamente no. Questo weekend sarà un test per Mercedes". Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia oasport.it: F1, George Russell: “Non mi aspettavo la seconda posizione, lottare con Oscar sarà complicato” - Sono da poco terminate le qualifiche del GP del Bahrain. Sul circuito notturno di Sakhir, la migliore prestazione è stata ottenuta da un fantastico Oscar ...

A riportarlo è thelastcorner.it: F1 a Sakhir | Qualifica: Piastri perfetto, poi Russell e Leclerc - Granitico. Freddo. In fiducia. Sembra aver fatto 'click', Oscar Piastri. Con 49 Gran Premi alle spalle e alla vigilia del suo 50esimo il pilota australiano ...

Secondo quanto riportato da f1ingenerale.com: F1 | Russell MAGICO nelle qualifiche in Bahrain: siamo stati facilitati da una cosa - George Russell porta a casa la prima fila in modo clamoroso, appena dietro la McLaren: ecco cosa lo ha aiutato nelle qualifiche del Bahrain ...