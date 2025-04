Ilaria Sula sopralluoghi in casa Samson tracce del sangue della 22enne in ogni stanza

della studentessa potrebbe averla uccisa il 25 marzo, e non il 26 come ha invece confessato Tgcom24.mediaset.it - Ilaria Sula, sopralluoghi in casa Samson: tracce del sangue della 22enne in ogni stanza Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'ex fidanzatostudentessa potrebbe averla uccisa il 25 marzo, e non il 26 come ha invece confessato

Omicidio Ilaria Sula - il papà : ‘Mark l’ha costretta ad andare a casa sua’

Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell’ex fidanzato Mark Samson. In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trova la morte per mano proprio di quel ...

Mark Antony Samson ha ucciso Ilaria Sula mentre i suoi genitori erano presenti in casa : “Chiedo scusa”

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma dal 25 marzo scorso: il suo ex fidanzato Mark Antony Samson (qui il suo profilo) ha confessato il delitto ...

Come riferisce msn.com: Ilaria Sula, sopralluoghi in casa Samson: tracce del sangue della 22enne in ogni stanza - Mark Antony Samson avrebbe ucciso Ilaria Sula con un coltello, provocando schizzi di sangue in ogni stanza. Cosa dicono i verbali.

Secondo quanto riportato da roma.corriere.it: Ilaria Sula, «tracce di sangue in tutte le stanze della casa di Mark». L'ipotesi: è stata uccisa la sera in cui è andata da lui - Emergono nuovi particolari dagli ultimi sopralluoghi effettuati dalla polizia nell'abitazione del ragazzo in via Homs, a Roma. Sequestrato uno scontrino di uno negozio di casalinghi dove sono stati co ...

L’agenzia tg24.sky.it ha pubblicato che: Femminicidio Ilaria Sula, sopralluogo in casa Samson. Il legale: "Vuole spiegare" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Ilaria Sula, sopralluogo in casa Samson. Il legale: 'Vuole spiegare' ...