La Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro Marotta L'Inter vuole vincerla

Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro. E Giuseppe Marotta, presidente e Ceo delL’Inter, non nasconde le ambizioni verso il grande appuntamento: “È un evento straordinario, unico, il torneo calcistico e sportivo forse più importante. Oggi la Fifa ci ha regalato la possibilità di avere il trofeo qui e noi non nascondiamo il sogno di poter alzare questa bella donna”. Il numero uno del Club nerazzurro ha parlato così durante il Trophy Tour Talk a San Siro, tappa milanese della Coppa del Mondo per Club, che entro giugno arriverà in tutte le città delle 32 squadre partecipanti al torneo. “Siamo molto orgogliosi – ha aggiunto Marotta nel corso dell’evento – di essere protagonisti in questa manifestazione e l’impegno nei confronti dei nostri tifosi è di dare il massimo. Il made in Italy per il calcio è nella prima fascia mondiale, parliamo di valorizzazione di calciatori, allenatori e dirigenti. .com - La Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro, Marotta: “L’Inter vuole vincerla” Leggi su .com (Adnkronos) – Ladelpera San. E Giuseppe, presidente e Ceo del, non nasconde le ambizioni verso il grande appuntamento: “È un evento straordinario, unico, il torneo calcistico e sportivo forse più importante. Oggi la Fifa ci ha regalato la possibilità di avere il trofeo qui e noi non nascondiamo il sogno di poter alzare questa bella donna”. Il numero uno delnerazzurro ha parlato così durante il Trophy Tour Talk a San, tappa milanese delladelper, che entro giugno arriverà in tutte le città delle 32 squadre partecipanti al torneo. “Siamo molto orgogliosi – ha aggiuntonel corso dell’evento – di essere protagonisti in questa manifestazione e l’impegno nei confronti dei nostri tifosi è di dare il massimo. Il made in Italy per il calcio è nella prima fascia mondiale, parliamo di valorizzazione di calciatori, allenatori e dirigenti.

