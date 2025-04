Sampdoria Cittadella mister Dal Canto Abbiamo perso una partita insipida ci meritiamo di essere nel calderone salvezza

Cittadella. La Sampdoria si prende il match e lascia i granata al palo, con la testa pesante e il morale piegato. Dal Canto guarda in basso, più per lucidità che per sconforto: sa che la sua squadra ha retto solo a tratti, ha tenuto. Europa.today.it - Sampdoria-Cittadella, mister Dal Canto: «Abbiamo perso una partita insipida, ci meritiamo di essere nel calderone salvezza» Leggi su Europa.today.it Il Ferraris canta di nuovo. Ma non è una buona notizia per il. Lasi prende il match e lascia i granata al palo, con la testa pesante e il morale piegato. Dalguarda in basso, più per lucidità che per sconforto: sa che la sua squadra ha retto solo a tratti, ha tenuto.

