Cosa succede nel ranking ATP se la finale Musetti Alcaraz non si giocasse per il meteo

meteo ha portato alla riformulazione del programma dell’ultimo giorno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: domenica 13 aprile la finale di singolare inizierà alle ore 12.00 e l’ultimo atto del torneo di doppio si giocherà, in deroga alle regole ATP, a seguire.Nel caso in cui la pioggia dovesse arrivare prima di quanto previsto, però, la finale potrebbe essere spostata al lunedì, ma il meteo, anche in quel caso appare essere inclemente. Dunque, per quanto sia remota, esiste la possibilità che la finale tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz non si disputi.Il caso più recente di torneo concluso senza disputare la finale è quello del Grampians Trophy 2021, torneo di categoria WTA 500: le due giocatrici che vinsero le semifinali, l’estone Anett Kontaveit e la statunitense Ann Li, ricevettero entrambe il trofeo, mentre per quanto concerne punti e premio in denaro fu dato loro quanto previsto per le finaliste. Oasport.it - Cosa succede nel ranking ATP se la finale Musetti-Alcaraz non si giocasse per il meteo Leggi su Oasport.it Ilha portato alla riformulazione del programma dell’ultimo giorno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: domenica 13 aprile ladi singolare inizierà alle ore 12.00 e l’ultimo atto del torneo di doppio si giocherà, in deroga alle regole ATP, a seguire.Nel caso in cui la pioggia dovesse arrivare prima di quanto previsto, però, lapotrebbe essere spostata al lunedì, ma il, anche in quel caso appare essere inclemente. Dunque, per quanto sia remota, esiste la possibilità che latra Lorenzoe lo spagnolo Carlosnon si disputi.Il caso più recente di torneo concluso senza disputare laè quello del Grampians Trophy 2021, torneo di categoria WTA 500: le due giocatrici che vinsero le semifinali, l’estone Anett Kontaveit e la statunitense Ann Li, ricevettero entrambe il trofeo, mentre per quanto concerne punti e premio in denaro fu dato loro quanto previsto per le finaliste.

