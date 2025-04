Ieri Liverpool Arsenal e Chelsea hanno esplorato Xavi Simons

Xavi Simons di RB Lipsia celebra segnando il terzo gol della sua squadra. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)L’attaccante di RB Lipsia Xavi Simons è stato collegato con un passaggio dal club alla fine della stagione. I club della Premier League Liverpool, Arsenal e Chelsea stanno tenendo d’occhio l’attaccante di 21 anni e hanno inviato scout a guardarlo in azione venerdì, secondo il calcio TBR.Simons è riuscito a segnare un tutore per la sua squadra e gli scout della Premier League saranno stati contenti di ciò che hanno visto. Ha aiutato anche in modo creativo con quattro passaggi chiave. Leggi su Justcalcio.com Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.di RB Lipsia celebra segnando il terzo gol della sua squadra. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)L’attaccante di RB Lipsiaè stato collegato con un passaggio dal club alla fine della stagione. I club della Premier Leaguestanno tenendo d’occhio l’attaccante di 21 anni einviato scout a guardarlo in azione venerdì, secondo il calcio TBR.è riuscito a segnare un tutore per la sua squadra e gli scout della Premier League saranno stati contenti di ciò chevisto. Ha aiutato anche in modo creativo con quattro passaggi chiave.

