Sampdoria Cittadella 1 0 pagelle Curto e Altare insuperabili rinascono Vieira e Benedetti

Sampdoria in corsa per la salvezza, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Rivoluzione sul piano tattico con un più equilibrato 4-3-3 che ha permesso a Cragno e. Genovatoday.it - Sampdoria-Cittadella 1-0, pagelle: Curto e Altare insuperabili, rinascono Vieira e Benedetti Leggi su Genovatoday.it Subito tre punti d'oro per 'Chicco' Evani e Attilio Lombardo. L'operazione nostalgia lanciata dal presidente Manfredi riporta lain corsa per la salvezza, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Rivoluzione sul piano tattico con un più equilibrato 4-3-3 che ha permesso a Cragno e.

Serie B - Sampdoria-Cittadella : le pagelle degli uomini di Dal Canto

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro la Sampdoria nella 33ªgiornata del campionato di Serie B allo Stadio Ferraris di Genova. CITTADELLA (3-5-2) Kastrati 6,5; Salvi 6 (dal 25' ...

Spezia-Sampdoria 2-0 : Lapadula abbatte i blucerchiati. Con il Cittadella è già ultima spiaggia

Un'altra sconfitta per la Sampdoria che rimane in piena zona Serie C e mostra, ancora una volta, tutti i suoi limiti. Un primo tempo operaio e nervoso con poche occasioni da rete, nella ripresa lo ...

Sibilli risveglia la Sampdoria, il Cittadella torna da Genova senza punti e in zona playout. Sampdoria-Cittadella LIVE (0-0): gol annullato a Okwonkwo sul finale di primo tempo, parità all’intervallo. Il Cittadella cade a Genova: 1-0 per la Sampdoria. SERIE B | Il Cittadella si arrende alla Samp di Evani (1-0) e piomba in zona playout. Serie B: il Pisa vince e consolida il 2° posto. Tornano al successo Salernitana e Sampdoria. Serie B 33^ giornata: la Sampdoria batte il Cittadella ed esce dalla zona retrocessione. Ne parlano su altre fonti

Lo segnala ilsecoloxix.it: Sampdoria-Cittadella 1-0, Evani: “Emozionante. Più contento per i tifosi che per me” - Genova – La Sampdoria riparte da una vittoria, dai tre punti che mancavano da più di due mesi. Alberico Evani debutta sulla panchina blucerchiata con un successo pesante nello scontro diretto contro ...

A riportarlo è sampnews24.com: Sampdoria Cittadella, brivido al Ferraris! Okwonkwo segna lo 0-1 per gli ospiti: rete annullata dal VAR. Il giocatore era in fuorigioco - Sampdoria e Cittadella si affrontano al Ferraris nel match della 33a giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Segui con noi il match! (Emanuele Pagliano Migliardi inviato allo stadio Ferraris) Sa ...

Sampdoria-Cittadella 1-0: termina il match al Ferraris, tre punti fondamentali per i blucerchiati! - Sampdoria e Cittadella si affrontano al Ferraris nel match della 33a giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Segui con noi il match! (Emanuele Pagliano Migliardi inviato allo stadio Ferraris) Gr ...