Bologna Fc, riprendono gli allenamenti in vista del match con l’Inter

, 13 gennaio 2025 – Ildi Vincenzo Italiano è già tornato ad allenarsi. All’indomani del pareggio contro la Roma, con il rigore di Dovbyk a tempo scaduto che ha gelato il Dall’Ara pronto ad assaporare la prima vittoria del 2025, la squadra si è ritrovata a Casteldebole per preparare la sfida di San Siro controin programma mercoledì. I lavori al Centro Tecnico Niccolò Galli hanno visto una seduta di scarico in palestra per i giocatori che sono stati maggiormente impegnati nelcon i giallorossi mentre per gli altri Italiano e il suo staff hanno previsto una partitella a metà campo. Nicolò Cambiaghi e Oussama El Azzouzi hanno in parte lavorato con la squadra e in parte svolto una seduta differenziata mentre Michel Aebischer ha effettuato solo un lavoro differenziato.