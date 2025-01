Sport.quotidiano.net - Atletico Madrid da record: solo vittorie dal 31 ottobre

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 14 gennaio 2025 – Se l'di Simeone si è preso la vetta della classifica della Liga ed è tornato ad unpunto dall'ottavo posto in Champions League (l'ultimo valevole per la qualificazione diretta agli ottavi di finale) lo deve ad una striscia incredibile diconsecutive. L'ultima sconfitta dei colchoneros, infatti, risale al 27, quando Simeone e i suoi hanno perso 1-0 in trasferta contro il Betis Siviglia. Dalla gara successiva (Coppa del Re contro l'Unio Esportiva Vic), giocata il 31, l'non si è più fermato. Nella sfida del giorno di Halloween, i colchoneros si sono imposti con il risultato di 2-0, per poi ritrovare la vittoria anche in campionato il 3 novembre: 2-0 contro il Las Palmas. Il 6 novembre è arrivato un successo anche in Champions (2-1 contro il PSG), e domenica 10 novembre è bastato Julian Alvarez per superare il Mallorca allo Stadio de Son Moix.