Serieanews.com - Walker e la Serie A: perché il terzino ha deciso di lasciare il City, il motivo extracampo

Leggi su Serieanews.com

Kylestrizza l’occhio allaA ed alle milanesi: ilche lo spinge in Italiae laA:ilhadiil, ilanewsKyleè uno dei terzini più conosciuti e apprezzati della Premier League, eppure oggi sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano da Manchester. Classe 1990, l’inglese ha costruito una solida carriera, soprattutto con i Citizens, con cui è arrivato nel 2017 per una cifra record di 50 milioni di sterline.In sette stagioni (ha iniziato l’ottava),ha vinto praticamente tutto: Premier League, FA Cup, Carabao Cup e la tanto agognata Champions League nel 2023. Con la sua velocità, forza fisica e capacità di spingere sulla fascia, è diventato uno dei migliori difensori di fascia al mondo, tanto che Pep Guardiola ha sempre avuto un ruolo centrale per lui nelle sue formazioni.