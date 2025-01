Lanazione.it - Vacs, pre-esercizio al capolinea: "Tutti i semafori sincronizzati". Ora parola alla commissione

Leggi su Lanazione.it

Facendo i debiti scongiuri – che all’opera in questione nel corso del lunghissimo cantiere ne sono successe di cotte e di crude – entro la fine del mese i fiorentini potranno finalmente salire a bordo della, la variante al centro storico checcerà la tramvia dai viali di circonvzione a San Marco. Le prove del pre-sono di fatto esaurite e, come sottolinea l’assessoremobilità di Palazzo Vecchio, Andrea Giorgio, "negli ultimi giorni i mezzi di Sirio sono già circolati a pieno regime sui binari". Tra l’altro – detto per inciso – qualche turista, legittimamente non aggiornato su ogni singolo passaggio legato alle prove tecniche, ogni giorno si apposta puntualmente alle fermate credendo che il mezzo fosse regolarmente in funzione. Poco male: dovremmo esserci. "Aspettiamo per martedì (domani ndr), la risposta della Ansfisa ladel ministero.