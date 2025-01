Puntomagazine.it - “Uomo dei droni” liberato: Abedini torna in Iran dopo la revoca dell’arresto

Leggi su Puntomagazine.it

Mohammad, accusato dagli Stati Uniti di terrorismo, è stato27 giorni di detenzione in Italia grazie alladella custodia cautelare firmata dal ministro Nordio.MohammadNajafabadi, l’ingegnereiano noto come “l’dei“, èto inessere stato scarcerato in Italia. La sua detenzione, durata 27 giorni, è giunta al termine con la firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha disposto ladella custodia cautelare.era stato arrestato lo scorso 16 dicembre a Malpensa in seguito a un mandato di arresto internazionale emesso dagli Stati Uniti, che lo accusavano di aver avuto un ruolo chiave in un attentato in Giordania nel 2024, dove morirono tre soldati americani.L’inchiesta statunitense lo accusava di violare le leggi sugli esportazioni e di sostenere attività terroristiche tramite la sua società di, coinvolta con le Guardie della Rivoluzione Islamica, un’organizzazione considerata terroristica dagli Stati Uniti.