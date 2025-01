Metropolitanmagazine.it - Oliviero Toscani: chi sono l’ultima moglie Kirsti e i sei figli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si è spento nell’ospedale di Cecina, provincia di Livorno, all’età di ottantadue anni. Il celebre fotografo era ricoverato da qualche giorno nel reparto di terapia intensiva della struttura; da due anni combatteva con l’amiloidosi, un male raro e incurabile. Al suo fianco anche in questa ultima fase della sua vita, la sua terza, l’ex modella norvegeseMoseng.La coppia ha trascorso insieme cinquant’anni; in precedenza,si è sposato altre due volte. A soli ventitré anni si è unito in matrimonio con Brigitte, allora incinta del loro primoo, Alexandre, oggi padre di quattro bambini. Un’unione di breve durata, a causa dell’immaturità anagrafica di entrambi. «Ci conoscevamo poco, ero troppo giovane», ha dichiarato il fotoreporter, tempo fa. La sua seconda consorte è stata Agnete, una donna svedese, che gli ha dato lee Olivia e Sabina.