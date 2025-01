Cityrumors.it - Nove tunisini arrestati per frode: hanno rubato 300.000 euro all’INPS

Una lunga inchiesta che ha scoperto le carte in tavola e portato all’arresto dicittadini, artefici di un furto da 300.000Unadi centinaia di migliaia diè stata sventata a Roma da un intervento della polizia. Sotto il coordinamento della procura di Civitavecchia, le forze dell’ordine sono riuscite nell’intento di portare alla luce un sistema criminale che all’interno era arrivato a coinvolgere molti cittadini di origine tunisina, che sono arrivati in Italia tramite, a bordo di alcuni traghetti, dopo esser partiti dal loro Paese.per300.000(Ansa Foto) – Cityrumors.itIl loro intento era quello di approfittare dei bonus che lo Stato Italiano concede ai meno abbienti, per poterli aiutare a superare le loro difficoltà economica.