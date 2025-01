Ilrestodelcarlino.it - Neve e freddo polare nelle Marche, dove e quando: le previsioni meteo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 13 gennaio 2025 – Il clima più mite degli scorsi giorni, con temperature arrivate fino a 14-15 gradi nel mezzo della passata settimana (specie nel Pesarese), è già un lontano ricordo. Gli abitanti marchigiani hanno passato un weekend fresco e invernale, tipico del periodo. Le folate di vento ghiacciato hanno fatto da padrone nella giornata di domenica per tutto il territorio e, secondo gli esperti, questa fase di correnti fredde caratterizzerà anche i prossimi giorni. Secondo l’Amap (il Servizio agroregionale), è tutta colpa di una corrente fredda proveniente dal Mediterraneo centrale, responsabile delle nevicate su parte del medio Adriatico, compresa la regione. Mentre già oggi è attiva un’allerta gialla per vento forte e mareggiate quasi in tutta la regione, tranne le aree interne centrali e meridionali.