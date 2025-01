Gqitalia.it - Los Angeles è arrabbiata e si chiede: Mike Davis aveva ragione?

Leggi su Gqitalia.it

, il grande scrittore di Los, ha chiacchierato con me l'ultima volta durante il devastante incendio del 2018, denominato Woolsey. Prima di questa settimana, fu l'ultimo maxi-rogo a colpire Los. Bruciò quasi un centinaio di migliaia di ettari intorno a Malibu e distrusse più di 1.500 edifici. All'epoca chiesi acosa si aspettava di vedere una volta che le fiamme si fossero placate. «Palazzi più grandi», mi rispose. «Quello che tende a scomparire sono le proprietà in affitto, le roulotte, le persone che non hanno un'assicurazione adeguata».«Gli incendi sono come la violenza delle armi», ha aggiunto. «Si ripete sempre la stessa azione meccanica e sostanzialmente non c'è mai nulla di diverso».Vivere a Los, anche se non esci mai dal tuo quartiere, significa risiedere in una delle megalopoli più grandi del mondo, un paesaggio montagnoso e immenso che si estende in tutte le direzioni: la sola contea di Loscostituisce 88 città distinte, da Beverly Hills ad Azusa.