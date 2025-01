Biccy.it - Lorenzo minaccia di lasciare il GF: “Cosa farò in puntata”

Ci risiamo, ancora una voltaSpolverato hato di abbandonare il Grande Fratello. Una settimana il modello fa ha dichiarato che se il GF non avesse preso dei provvedimenti seri su Helena Prestes, lui avrebbe reagito anche con una sua uscita (e non l’ha fatto), poi mercoledì scorso ha annunciato che se Shaila Gatta verrà eliminata al televoto se ne andrà anche lui (spoiler: non lo farà).Ieri sera durante una sessione di chiacchiere velenose contro Helena e Javier (lasta diventando preoccupante),ha avvertito Amanda Lecciso che se stasera inaccadranno alcune cose (non ben specificate), lui lascerà il programma. Ovviamente la Lecciso ha riso in faccia a Spolverato: “Tu che te ne vai? Ma non lo dire che non ci credo nemmeno se lo vedo“.Spolveratodi nuovo diil #GrandeFratello #GF:“Vergognati Helena.