Lanazione.it - L’Argentario nella morsa del vento. Le spettacolari immagini da Porto Santo Stefano

Monte Argentario (Grosseto), 13 gennaio 2025 – Il fortedi Grecale sta sferzando la Toscana.leche arrivano daled in particolare da, dove ilsta creando non pochi disagi. Sulla pagina Facebook MeteoArgentario spiccano ledele delle onde che si sono venute a creare. Il mare ha letteralmente invaso la passeggiata, arrivando perfino a spostare le pesanti panchine di cemento che si trovano sul lungomare di. Le autorità invitano a prestare attenzione, anche in virtù dell’allerta meteo di colore giallo in vigore per tutta la giornata di oggi, 13 gennaio.