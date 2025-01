Ilrestodelcarlino.it - Incidente choc nella notte: auto distrutta per l’impatto con un cinghiale in corsa

Pesaro, 13 gennaio 2025 – Un boato all’improvviso, i tre airbag dell’Alfa che gli scoppiano in contemporanea nell’abitacolo. Il guidatore, Samuele Simoncelli, residente a Urbania, 48 anni, ha la sensazione di aver sbattuto come contro un muro invisibile, occhi sbarrati, non capisce cosa sia successo,strada è buio pesto, eppure non c’era nessuno davanti a lui. Non ha fatto in tempo neanche a frenare, è solo riuscito, per miracolo, a tenere la macchina sulla carreggiata. Si ferma solo dopo diversi metri. Scendono sotto, lui e l’amico seduto lato passeggero dentro l’Alfa 159 station wagon di Simoncelli. Dietro di loro procedeva un’altra macchina, sopra ci sono marito e moglie, e sono gli unici che da dietro nonostante il buio, solo grazie ai fari, hanno visto la dinamica.