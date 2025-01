Ilfattoquotidiano.it - In Italia 24 milioni di pazienti cronici e l’invecchiamento della popolazione fa crescere la non autosufficienza. Mentre il welfare arranca

Le malattie croniche non trasmissibili sono la principale causa di morte nel mondo e l’non fa eccezione. Anzi, essere il secondo paese più anziano di tutti ci rende molto vulnerabili a queste patologie, che impattano fortemente sulla qualità di vita deie che sono responsabili dell’85% dei decessi complessivi in. Diabete, cardiopatie, ictus, malattie respiratorie, tumori: sono 24glini affetti da una o più malattie croniche, il 41%. Per il trattamento di questi, il nostro sistema sanitario spende ogni anno più di 65 miliardi. L’obiettivo per queste persone non è la guarigione, ma la riduzione dei sintomi e la prevenzionedisabilità eperdita di autonomia. Anche perché lo Stato non è in grado di affiancare tutte le famiglie che hanno a carico un anziano non autosufficiente: sono quattroine solo uno su tre è raggiunto (male) dalpubblico, rovesciando sui caregiver l’onere fisico, emotivo ed economico dell’assistenza.