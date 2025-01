Ilfattoquotidiano.it - “Ho difficoltà economiche, faccio fatica a guadagnare e sono sottopagato nonostante due nomination agli Oscar”: lo sfogo di Djimon Hounsou

Non necessariamente tutto ciò che luccica a Hollywood richiama il successo e la ricchezza. Lo ha raccontato l’attore e modelloin una recente intervista con la CNN, dove ha rivelato di avereabbia all’attivo diversi ruoli in film di successo e due(nel 2004 candidatura al miglior attore non protagonista per “In America – Il sogno che non c’era” e nel 2007 candidatura al miglior attore non protagonista per “Blood Diamond – Diamanti di sangue”, ndr). In particolare l’attore ha puntato il dito contro il “razzismo sistemico” che prevale nell’industria cinematografica.“Sto ancora lottando per guadagnarmi da vivere – ha detto– Dopo 30 anni forse i primi 10 annistati dedicati ad affermarmi in questo mondo.film da oltre due decenni, ho duee ho recitato in molti titoli campioni di incassi al boxoffice (per citarne alcuni “Furious 7”, “Guardiani della galassia” , “Captain Marvel” e “Il gladiatore”, ndr), eppure, sto ancora lottando finanziariamente per guadagnarmi da vivere.