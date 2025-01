Giulio da ieri non da sue notizie L’appello della famiglia Le ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

ScomparsoVicinanza a Roma: appello urgente per ritrovarloVicinanza, 36 anni, è scomparso il 12 gennaio nella zona EUR di Roma. L’ultima volta è stato avvistato nei pressi di Largo Buzzati. Familiari, autorità e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV chiedono aiuto per ritrovarlo.Identikit e abbigliamento al momentoscomparsaè alto 1,78 metri, pesa 105 kg e al momentoscomparsa indossava:Una maglietta grigia a maniche corteBoxer scuriCalzini spaiati: uno chiaro e uno scuroNon portava scarpe, ma potrebbe aver trovato indumenti successivamente.Non aveva con sé documenti e necessita urgentemente di assumere la sua terapia farmacologica, rendendo prioritario il suo ritrovamento.Come segnalare informazioniChiunque abbiautili o avvistamenti può contattare immediatamente:Numero unico emergenze 112Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV al 3881894493Le segnani sono fondamentali per il ritrovamento.