Sport.quotidiano.net - Fenucci: "Obiettivo crescita, valutiamo il mercato. Rinnovo Sartori? Stiamo parlando"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 13 gennaio 2025 – Il pareggio-beffa con la Roma nell’ultima partita di campionato e l’occasione sprecata di tornare alla vittoria, con i conseguenti punti lasciati nuovamente per strada non hanno cambiato le ambizioni del Bologna che rimane in piena corsa per un piazzamento che vale l’Europa e non ha intenzione di cambiare i suoi obiettivi. Lo ha ribadito anche l’amministratore delegato Claudioa margine della presentazione dell’iniziativa Sin dall’inizio forza Bologna che prevede la consegna di una maglia ufficiale in formato “Infant” alle nuove nate e ai nuovi nati nel Comune di Bologna. “Tre squadre sono già andate ma visti i punti persi nulla è impossibile. Le altre sono lì. Quello che ci ha sempre aiutato però in questi anni, che non è un modo di scappare dagli obiettivi, è di pensare domenica dopo domenica, pensare a fare la prestazione.