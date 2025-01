Quotidiano.net - Da dipendenti a imprenditori: la rinascita dello store Natuzzi

Leggi su Quotidiano.net

IL CORAGGIO DI COMPIERE una scelta audace, aggiunta all’intraprendenza e alla passione di chi da anni svolge un lavoro che gratifica e che ama. Sono gli ingredienti della storia di Stefano, Mare e Anna (nella foto in alto), soci fondatori della cooperativa Smart. I tre dopo aver lavorato per anni nel punto vendita “Divani & Divani by“ di Bastia Umbra, quando il negozio ha chiuso, hanno deciso di rilevarlo, superando il dramma del licenziamento con la creazione di una cooperativa che oggi consente loro di guadagnarsi il futuro e una vita professionale ricca di soddisfazioni. Non solo, la loro storia diventa esempio virtuoso di come ci si può rialzare dopo un momento difficile. Daad: dove avete trovato tanto coraggio? Come è nata l’idea di rilevare il marchio? "A gennaio 2019, il negozio – raccontano Stefano Ciaccini, Mare Barabani e Anna Kukotko –, pur raggiungendo i propri obbiettivi in maniera serena, ha terminato l’attività e quindi noi abbiamo preso la palla al balzo e ci siamo candidati per rilevare il marchio.