Quotidiano.net - Chi è Nelly Furtado, dai successi musicali al post sull'autoaccettazione

Leggi su Quotidiano.net

è una cantautrice canadese, nata il 2 dicembre 1978, che ha venduto oltre 45 milioni di dischi in tutto il mondo, soprattutto agli inizi della sua carriera, con una passione per la sperimentazione musicale, sia nel sound che nei generi. Il disco che ha consacrato la sua carriera è sicuramente “Whoa,!”, uscito nel 2000, un successo di critica e pubblico che le ha assicurato due brani nella top 10 della Billboard Hot 100, "I'm Like a Bird" e "Turn Off the Light". A settembre 2024 ha pubblicato “7”, il suo album di inediti uscito a distanza di sette anni dal precedente progetto, “The ride”. Ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera. Tra questi ricordiamo un Grammy Award su sette nomination, un Latin Grammy Award, dieci Juno Awards, un BRIT Award, un Billboard Music Award, un MTV Europe Music Award, un World Music Award e tre Much Music Video Awards.