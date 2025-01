Sport.quotidiano.net - Bundesliga, al Bayern Monaco basta Kane. Il Leverkusen vince ancora

Roma, 12 gennaio 2025 – La prima partita del 2025 dellaha visto ilaggiudicarsi il big match contro il Borussia Dortmund per 3-2 grazie alla doppietta di Schick e al gol di Tella. La squadra di Xabi Alonso rimane a 4 punti di distanza dal, che contro il Borussia M'Gladbach ha trovato il secondo successo consecutivo, dopo il 5-1 ai danni del Lipsia lo scorso 20 dicembre. Torna alla vittoria l'Eintracht Francoforte, che supera di misura l'FC St. Pauli grazie ad Omar Marmoush, sempre più trascinatore dei suoi. Con questo successo, la squadra di Toppmoller rimane saldamente al terzo posto in classifica al pari del Lipsia, che sconfigge 4-2 il Werder Brema nel segno di Xavi Simons, Sesko e Baumgartner. Anche il Mainz non perde il passo: terza vittoria consecutiva e terza posizione a -2.