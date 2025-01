Sport.quotidiano.net - Allungo Fortitudo, due gare per fare il salto

Cremona e la vittoria di sabato sera sono già alle spalle di unache dopo una domenica di riposo si trova di fronte a una settimana importante in campo ed extra campo. Sul parquet la formazione di Attilio Caja è attesa dalla doppia sfida che l’attende mercoledì ad Orzinuovi e poi domenica ancora al PalaDozza, per la sfida contro Piacenza in quella che sarà il Ruben Douglas’s Day, giorno della celebrazione e del ritiro della canotta numero 20 del giocatore che vent’anni fa regalò allail suo secondo scudetto. Con Cremona la formazione di coach Caja ha infilato la sua seconda vittoria consecutiva, la settima considerando i nove incontri con il tecnico pavese in panchina. Una vittoria meritata, anche se con qualche criticità come ha sottolineato proprio l’"Artiglio" nel post partita, evidenziando come la squadra specie nel primo quarto non abbia avuto il giusto approccio, per poi alzare progressivamente e chiudere in netto crescendo.