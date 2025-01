Woyo Coulibaly diventerà il primo acquisto di gennaio del Leicester

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Ruud van Nistelrooy, allenatore delCity. (Foto di Carl Recine/Getty Images)IlCity è sempre più vicino all’del terzino del Parma.Il 25enne ha fatto abbastanza bene per la squadra italiana e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei Foxes. Secondo quanto riferito, ilha concordato un accordo per ingaggiare il giocatore e si prevede che presto si unirà al suo nuovo club.Ilha avuto finora una stagione deludente e cercherà di riprendersi durante la seconda metà della stagione. Vorranno garantire la sicurezza in Premier League e dovranno portare giocatori di qualità affinché ciò accada.Sono stati piuttosto vulnerabili in difesa in questa stagione e ingaggiare un difensore di qualità potrebbe rivelarsi una decisione saggia.