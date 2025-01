Gamberorosso.it - Uno dei panini più buoni al mondo non è per niente economico e si trova a Milano

Sotto l’insegna in via Morazzone 10 si legge: “Il panino più buono del”. È così che la piccola panineria chiamata La Cristalleria si presenta a chi vi si reca dopo averne sentito parlare sui social o a chi ci passa per caso facendo una piccola deviazione dalla folla di via Sarpi. Qui si mangianogourmet con un prezzo che oscilla fra i 10 e i 30 €. La loro particolarità? Gli ingredienti di altissima qualità e il pane, non una pagnotta qualunque, ma pan de cristal.Cos’è il pan de cristal?credit Instagram @lacristalleria.itIl pan de cristal - o pa de vidre in catalano - è stato inventato a Barcellona nel 2004 dal panettiere Jordi Nomen. L’idea nacque dal falso mito della mollica che ingrassa, che lo spinse a creare un pane sottile dalla mollica quasi impercettibile. L’idratazione molto elevata garantisce un risultato così alveolato da far quasi scomparire la mollica e una superficie esterna croccantissima, “fragile come il cristallo”.