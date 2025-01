Inter-news.it - Taremi si prende anche Venezia-Inter: opportunità in campionato!

Simone Inzaghi punta di nuovo su Mehdi. Inl’iraniano trova un’altra titolarità. Nel momento più giusto arriva una grandein.SOSTITUTO – Tra pochissimo la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo, nella suggestiva cornice di. L’, in piena emergenza infortuni, nel match contro i lagunari dovrà sopperire a molte assenze. Tra queste c’èquella di Marcus Thuram, che preoccupa però meno di molte altre. Il francese, infatti, ha pienamente recuperato dal problema fisico riscontrato in Arabia Saudita. Tuttavia, il mister piacentino non ha intenzione di rischiare e, per non forzare il rientro, sceglie di puntare su Mehdiinregala un’altra titolarità a: ora il momento giusto!NUOVA CHANCE – Sarà, dunque, ad affiancare Lautaro Martinez in