Scappa dall’ospedale e aggredisce poliziotti e vigilanti, denunciata

Tarantini Time QuotidianoUna donna di 60 anni è statadopo aver colpito a pugni un vigilante all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata e un poliziotto. La notizia è riportata da TarantoToday.La donna, giunta in ospedale con la figlia, le ha preso le chiavi dell’auto e ha iniziato a girovagare per la città. Ritrovata dalla polizia e ricondotta presso il nosocomio, ha iniziato nuovamente ad agitarsi sferrando un pugno al volto prima al vigilante poi aigiunti in ausilio. Sedata dal personale medico, è stata poiper oltraggio, resistenza, minaccia, lesioni e interruzione di pubblico servizio. L'articoloproviene da Tarantini Time Quotidiano.