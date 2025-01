Quotidiano.net - Nuovi attacchi hacker a siti italiani. I filorussi Noname (16) colpiscono banche e porti. Ci sono anche i palestinesi Alixeci

Roma, 12 gennaio 2025 - Dopo solo 24 ore glidi057(16)tornati ad attaccare, ma diversi target. Colpite, vedi Intesa, Monte Paschi,, quello di Taranto e Trieste e aziende come Vulcanair. E noni soli infatti spunta un nuovo gruppo, iAlixseci, che hanno attaccato Olidata. Ieri i pirati informatici russi avevano preso di mira soprattuttoistituzionali e dei tras, denunciando il supporto dell'Italia all'Ucraina e proprio in concomitanza con la visita del presidente Volodymyr Zelensky. Gli, sempre di tipo Ddos, Distributed denial of service, hanno intaccato alcuni. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) sta garentendo supporto alle aziende colpite aiutandole nel ripristino delle funzionalità.