Anteprima24.it - Maltempo, a Postiglione task force del Comune per liberare strade e monitorare viabilità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ a lavoro fa questa mattina ladi operai messa in campo daldie coordinata dal sindaco Carmine Cennamo e dagli agenti della Polizia Municipale, perledale garantire la. Da ore infatti, le macchine spalaneve e spargisale hanno liberato ledel centro abitato dibloccate da ghiaccio e neve che da questa mattina ha interessato il territorio.Per precauzione inoltre, il sindaco Carmine Cennamo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Alberi caduti in strada e piccole frane hanno bloccato la strada provinciale Sp 60 trae Controne dove sono in corso i lavori di rimozione degli alberi e del terriccio franato. Strada chiusa anche sulla strada provinciale che collega Controne,e Atavilla per via dell’esondazione del fiume Calore (LEGGI QUI).