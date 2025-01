Quotidiano.net - Maha Kumbh Mela 2025 a Prayagraj: intelligenza artificiale per gestire il mega pellegrinaggio

Ultime ore di preparativi frenetici a, lungo le banchine del fiume Gange, per l'avvio ufficiale, domani all'alba, dei riti delKunbha, ilinduista che si svolge a, (l'ex Allahabad), ogni 12 anni, e che promette di essere uno degli eventi religiosi di massa più esteso della storia. Secondo le autorità nel corso dell'evento, che si concluderà il 26 febbraio, oltre 400 milioni di persone, tra fedeli e turisti, si daranno appuntamento lungo le sponde del Gange per partecipare o assistere alle pratiche sacre, che hanno il momento culminante in varie giornate di bagni rituali. La settimana scorsa gli ordini dei sacerdoti e le congregazioni dei sadhu, quasi 500 mila religiosi che si fermeranno per tutta la durata dell'evento, hanno già raggiunto Parayagraj e si sono installati nellalopoli provvisoria di tende, allestita dal nulla, a tempo di record.