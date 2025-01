Ilfattoquotidiano.it - Los Angeles brucia, Trump vuole la Groenlandia. Surreale? Forse no

Mentre Losil futuro presidente degli Stati Uniti minaccia di annettersi il Canada e laper motivi di sicurezza nazionale, se necessario anche con la forza.no. Da sempre il nemico esterno, ossia lo straniero, oscura quello in casa e la sicurezza nazionale ha il sopravvento sull’ordine pubblico. Dai tempi della rivoluzione e della guerra d’indipendenza americane nell’immaginario collettivo della popolazione il mondo rappresenta la minaccia principale al punto da far passare in secondo piano quelle, molto più reali, interne, ad esempio la violenza razziale della polizia, le stragi per mano di singoli individui o le carenti infrastrutture che periodicamente provocano disastri apocalittici.In California gli incendi legati al cattivo funzionamento della rete elettrica sono da anni un fenomeno ricorrente.