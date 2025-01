Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro recupera un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizio di match tutt’altro che spettacolare con molti errori gratuiti da entrambe le parti.ha già commesso 11 non forzati contro i 4 dello spagnolo.2-3 Gioco: ace di seconda perche gioca lo slice vincente alla T sorprendendo l’avversario.SecondaA-40 Prima al centro vincente.40-40strappa con il dritto e lo spedisce lungo.SecondaA-40 Ace, il secondo del game per l’italiano, sempre per vie centrali.40-40 Altro errore di rovescio diche accompagna la palla con un urlaccio.Seconda40-30affossa a metà rete il rovescio dal centro del campo.40-15 Ace, il primo della partita perche ha servito alla T.30-15 Atterra negli ultimi centimetri di campo il dritto in contropiede diche si scusa con l’avversario15-15si accartoccia sulla palla e spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio.