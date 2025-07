Zefi in uscita dalla Roma | interesse da Scozia e Inghilterra ma i giallorossi pongono condizioni

Kevin Zefi è sul mercato. L’esterno offensivo classe 2005, protagonista dell’ultima stagione con la Primavera della Roma (3 gol e 5 assist in 25 presenze), è finito nel mirino di diversi club del Regno Unito. Secondo quanto riportato dal giornalista Anthony Joseph, l’irlandese piace a diverse squadre della Scottish Premiership e anche a club delle serie minori inglesi, che vedono in lui un profilo giovane e di prospettiva su cui puntare. La Roma apre, ma con una clausola. Il club giallorosso sarebbe disposto a lasciarlo partire, ma solo a fronte di una cessione con clausola di rivendita significativa, a tutela dell’investimento fatto e del potenziale del ragazzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zefi in uscita dalla Roma: interesse da Scozia e Inghilterra, ma i giallorossi pongono condizioni

