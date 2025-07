Benfica su Richard Rios | pronta offerta da 30 milioni nonostante l’arrivo di Barrenechea

l Benfica non molla Richard Rios. Nonostante il club lusitano abbia praticamente chiuso per Enzo Barrenechea, secondo quanto rivelato in diretta da Filippo Biafora su Radio Manà Manà Sport, i portoghesi non si sono tirati fuori dalla corsa per il centrocampista del Palmeiras. Anzi, l’interesse sarebbe più concreto che mai. Il Benfica sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro più le commissioni per gli agenti, pur di convincere il club brasiliano a cedere il colombiano. Una cifra che, se confermata, alzerebbe sensibilmente l’asticella della trattativa, rendendo più complesso l’inserimento della Roma, che resta comunque tra i club più attivi sul giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Benfica su Richard Rios: pronta offerta da 30 milioni nonostante l’arrivo di Barrenechea

