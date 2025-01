Ippica sette corse all’Arcoveggio a partire dalle 1420 L’ultima prova è valida come tris nazionale Brigante Risaia e Vaomar al premio Ambrosiana

Sport.quotidiano.net - Ippica, sette corse all’Arcoveggio a partire dalle 14,20. L’ultima prova è valida come tris nazionale. Brigante Risaia e Vaomar al premio Ambrosiana

, con inizio alle 14,20. Spettacolocon il trotto. Il pomeriggio si apre con la sfida riservata ai gentlemen in cui Matteo Zaccherini ed Ebano Valch sono favoriti anche grazie al numero 1 di partenza, posizione che potrà facilitare il lancio in testa sfuggendo ai probabili attacchi di Commander Lake e di Dafne Roc. La seconda e la terza corsa sono riservate alla leva 2021, con ilAltopiano che vede in pista eccellenti performer tanto da rendere il pronostico più che mai incerto, Giostar dei Rum è probabile che si proietti in testa per sfuggire al pressing di Guisarda Asm, mentre non sono da sottovalutare i recenti progressi di Ghibbs Francisi. La corsa successivaPao Pop sarà sulla distanza del doppio chilometro con partenza ai nastri, con l’obiettivo della prima vittoria nel mirino di Giacon e di Grace Bar.