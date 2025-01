Thesocialpost.it - Domani scuole chiuse per maltempo e neve! Ecco dove

A seguito dell’allerta meteo pere gelate prevista per il fine settimana, alcuni Comuni della Campania hanno deciso di chiudere ledi ogni ordine e grado per il 13 gennaio, con la possibilità di estendere la chiusura anche a martedì 14 gennaio. Tuttavia, Napoli non rientra tra le città che sospenderanno le lezioni. Il capoluogo regionale, infatti, manterrà regolarmente le attività didattiche. Secondo quanto appreso da Fanpage da fonti di Palazzo San Giacomo, non sono previsti elementi di criticità tali da giustificare la chiusura delle.I Comuni dell’alta Irpinia conI Comuni più colpiti dallae dal gelo si trovano principalmente nell’area montuosa dell’alta Irpinia, nella provincia di Avellino,diversi sindaci hanno già adottato ordinanze di chiusura delle