Attacco degli hacker filorussi. Siti italiani ancora nel mirino: "Meloni sostiene Zelensky"

"L’Italia dovrebbe iniziare ad aiutare se stessa e, prima di tutto, la sua sicurezza informatica". Firmato: Noname057(16). Il collettivo diche tiene l’Italia sotto mira (per dichiarata rappresaglia all’appoggio italiano all’Ucraina invasa) recapita esplicite motivazioni a corredo dell’ultimo cybercontro il nostro Paese. Stavolta a difendersi sono il MinisteroEsteri, quello delle Infrastrutture, la Consob, poi Carabinieri, Marina, Aeronautica e alcune aziende di trasporto pubblico. Ibersagliati vengono insidiati da attività Ddos (Distributed denial of service) che attraverso false richieste di accesso mandano in tilt i sistemi. L’immediata reazione dei target consente una pronta uscita dall’emergenza con disagi limitati: decisivo il monitoraggio operato del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) e il sollecito supporto del Csirt (Computer security incident response team dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale).